Наварро обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге
Американка Эмма Наварро стала четвертьфиналисткой турнира в Бад-Хомбурге.
Во втором круге 10-я ракетка мира обыграла японку Наоми Осаку со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.
Наварро за выход в полуфинал сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 5) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 6:4
