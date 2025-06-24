Теннис
24 июня, 20:36

Наварро обыграла Осаку и вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев

Американка Эмма Наварро стала четвертьфиналисткой турнира в Бад-Хомбурге.

Во втором круге 10-я ракетка мира обыграла японку Наоми Осаку со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.

Наварро за выход в полуфинал сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Наварро (США, 5) — Наоми Осака (Япония, WC) — 6:4, 6:4

