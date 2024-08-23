Наварро обыграла Фрех и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Американская теннисистка Эмма Наварро в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграл Магдалену Фрех из Польши со счетом 6:7 (3:7), 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 23-летней амеркианки 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале Наварро встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмма Наварро (США, 2) — Магдалена Фрех (Польша, 9) — 6:7 (3:7), 6:0, 6:2