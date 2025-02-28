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28 февраля 2025, 07:45

Наварро обыграла Мартич и вышла в четвертьфинал турнира в Мериде

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Эмма Наварро во втором круге турнира в Мериде обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 23-летней американки 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Наварро встретится с Зейнеп Сонмез из Турции.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Наварро (США, 1) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:1, 6:2

Зейнеп Сонмез (Турция, WC) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 3:1 отказ 2-го игрока

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — 7:6 (10:8), 6:3

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