Наварро обыграла Мартич и вышла в четвертьфинал турнира в Мериде
Американская теннисистка Эмма Наварро во втором круге турнира в Мериде обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 23-летней американки 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В четвертьфинале Наварро встретится с Зейнеп Сонмез из Турции.
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 1) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 6:1, 6:2
Зейнеп Сонмез (Турция, WC) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 3:1 отказ 2-го игрока
Ребекка Шрамкова (Словакия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — 7:6 (10:8), 6:3
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