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16 апреля, 00:33

Наварро сыграет с Остапенко во втором круге турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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11-я ракетка мира Эмма Наварро вышла во второй круг грунтового турнира в Штутгарте.

В первом круге американка победила Беатрис Хаддад Майю из Бразилии со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 17 минут.

Следующей соперницей Наварро станет Елена Остапенко (Латвия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США, 7) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:3, 6:0

Беатрис Хаддад Майя
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