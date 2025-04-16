Наварро сыграет с Остапенко во втором круге турнира в Штутгарте

11-я ракетка мира Эмма Наварро вышла во второй круг грунтового турнира в Штутгарте.

В первом круге американка победила Беатрис Хаддад Майю из Бразилии со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 17 минут.

Следующей соперницей Наварро станет Елена Остапенко (Латвия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США, 7) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:3, 6:0