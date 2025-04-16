Наварро сыграет с Остапенко во втором круге турнира в Штутгарте
11-я ракетка мира Эмма Наварро вышла во второй круг грунтового турнира в Штутгарте.
В первом круге американка победила Беатрис Хаддад Майю из Бразилии со счетом 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 17 минут.
Следующей соперницей Наварро станет Елена Остапенко (Латвия).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Эмма Наварро (США, 7) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:3, 6:0
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