Нападение на корте. 27 лет назад фанат атаковал Селеш в Гамбурге

23 года назад едва не оборвалась жизнь знаменитой американской теннисистки Моники Селеш после того, как прямо во время матча на нее с ножом напал фанат ее главной конкурентки — Штеффи Граф.

30 апреля 1993 года в Гамбурге на корте Роттенбаумского теннисного клуба проходил четвертьфинал турнира Citizen Cup, в котором Селеш вела в счете против болгарской теннисистки Магдалены Малеевой 6-4 4-3. В перерыве между геймами один из фанатов подбежал к Монике и воткнул ей в спину на полтора сантиметра разделочный нож. Напавшего схватили телохранители и брат теннисистки, девушка была немедленно госпитализирована. И хотя рана оказалась не опасной, Селеш была нанесена тяжелая психологическая травма, в результате которой она перестала выступать в турнирах и стала сторониться людей.

Впоследствии на суде арестованный заявил, что хотел помочь Штеффи Граф вернуть звание первой ракетки мира. К тюремному сроку он приговорен не был — суд счел его психически ненормальным, присудил 2 года условно и обязал к принудительному лечению. Семья Селеш осталась недовольной приговором, однако апелляцию подавать не стала.