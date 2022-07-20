Наоми Осака завершила сотрудничество с тренером Фиссетом

Известный тренер Вим Фиссетт объявил о прекращении сотрудничества с теннисисткой Наоми Осакой.

«Для меня было честью тренировать Наоми с 2019 года и видеть, как она превращается в чемпионку. Она вдохновила целое новое поколение полюбить игру и отстаивать то, во что они верят. Было невероятно стать частью этого путешествия.

Спасибо, Наоми.

Я желаю тебе всего наилучшего и с нетерпением жду следующей главы», — написал Фиссетт в социальных сетях.

Японка дважды становилась победительницей US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019, 2021). Также на ее счету семь титулов WTA.