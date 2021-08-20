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Наоми Осака проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати

04:15
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Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она уступила швейцарке Жиль Тайхманн.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/cincinnati/2021/

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Евгений Козинов все материалы автора

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