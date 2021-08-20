Наоми Осака проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати
04:15
Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она уступила швейцарке Жиль Тайхманн.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:3, 6:3
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю