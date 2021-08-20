Наоми Осака проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати

Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в третьем круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она уступила швейцарке Жиль Тайхманн.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Наоми Осака (Япония) — 3:6, 6:3, 6:3