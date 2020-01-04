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Наоми Осака: «Почему у меня всегда такое дурацкое выражение лица во время игры?»

12:47
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Японская теннисистка Наоми Осака после одной из тренировок поделилась замечанием насчет своей внешности.

— Почему у меня всегда такое дурацкое выражение лица во время игры? — написала Осака в своем Twitter. — Почемууууууууу?

Осака занимает третье место в рейтинге WTA. В прошлом сезоне она выиграла Australian Open. В первом матче 2020 года она встретится с гречанкой Марией Саккари в 1/16 финала турнира в Брисбене (Австралия).

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