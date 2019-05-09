Наоми Осака: "Не понимаю, что творилось в моей голове. Это была драма"

Японская теннисистка Наоми Осака, которая проиграла швейцарке Белинде Бенчич (6:3, 2:6, 5:7) в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде, прокомментировала свое поражение. Теперь она может лишиться первой строчки в рейтинге WTA.

– Сегодня была драма, я не понимаю, что творилось в моей голове, – приводит пресс-служба WTA слова Осаки. – Не могу объяснить, что произошло. Бенчич играла действительно неплохо. Но я не собираюсь говорить, что все причины поражения во мне. Когда вам противостоит такая хорошая теннсистка, нужно ожидать, что она будет выдавать отличную игру. Несмотря на неудачу, я рада, потому что перед началом турнира вообще не была уверена, что выступлю в первом матче.

Сместить Осаку с первой строчки может румынка Симона Халеп. Для этого спортсменка должна стать победительницей турнира в Мадриде.