Наоми Осака: «Начала сомневаться в своих способностях»

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своем отношении к успеху. В прошедшем сезоне она выиграла Australian Open.

— Когда я выиграла US Open, многие спрашивали: «Как изменилась твоя жизнь?» Не думала, что поменялась, — цитирует японку gotennis со ссылкой на Fast Company. — Но после победы на Australian Open все стало по-другому. Если я проигрывала матч, это становилось сенсацией. Стала обращать больше внимания на проигрыши, мне было сложнее со всем этим справляться. Иногда я ощущала подавленность прямо во время тренировки, чувствовала, что от меня ждут слишком многого. Начала сомневаться в своих способностях, чего никогда раньше не случалось. Обычно в таких случаях я замыкаюсь в себе.



Когда такое происходит, пытаюсь думать так: «Я трудилась всю жизнь, чтобы оказаться здесь». Многие мечтают быть на моем месте, так что я должна быть благодарна. Стараюсь извлекать уроки из матчей, не зацикливаться только на результатах. Чувствую, будто все следят за мной, так что хочу иметь возможность делиться мыслями со своими болельщиками. Мне легче сделать это письменно, потому что во время интервью я немного стесняюсь.