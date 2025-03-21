Теннис
21 марта, 04:20

Самсонова проиграла Осаке во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла японке Наоми Осаке во втором круге турнира в Майами — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 23 минуты. 26-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей Осаки будет американка Хэйли Баптист.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия, 24) — 6:2, 6:4

Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) — 6:0, 6:2

Теннис
Людмила Самсонова
Наоми Осака
  • Sobakin94

    Изысканная итальянка Люда проиграла мартышке. Печалька...

    21.03.2025

  • Знаток sport

    Ну, жерельевка жеребьевкой, а играла то позорно.Вынесена с треском.Пинком на улицу

    21.03.2025

  • Знаток sport

    Наши туристки(Потапова,Александрова,касаткина,Самсонова) за чеками приехали за победу в 1 круге, которой и небыло(сеяные).Скоро им в квал.А там ничего им не светит. Так и играть станет убыточно.Хочу этого.Все они пролежни на теле тенниса.

    21.03.2025

  • Sama_Dobrota

    Неудачная жеребьевка

    21.03.2025

  • nikola mozaev

    Очередная неудача наших представительниц слабого пола в Майами. Но тут Самсонова уступила Наоми Осаке, которая несколько лет назад сносила с корта всех подряд. Поэтому удивляться тут нечему.

    21.03.2025

    • Касаткина проиграла во втором круге турнира в Майами

    Диана Шнайдер — Анна Блинкова: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Майами

