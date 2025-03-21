Самсонова проиграла Осаке во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла японке Наоми Осаке во втором круге турнира в Майами — 2:6, 4:6.
Матч длился 1 час 23 минуты. 26-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).
Следующей соперницей Осаки будет американка Хэйли Баптист.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия, 24) — 6:2, 6:4
Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) — 6:0, 6:2
