Самсонова проиграла Осаке во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла японке Наоми Осаке во втором круге турнира в Майами — 2:6, 4:6.

Матч длился 1 час 23 минуты. 26-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта (из 8).

Следующей соперницей Осаки будет американка Хэйли Баптист.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Наоми Осака (Япония) — Людмила Самсонова (Россия, 24) — 6:2, 6:4

Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) — 6:0, 6:2