Осака выиграла у Таусона и вышла в финал турнира в Монреале

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла датчанку Клару Таусон в полуфинале турнира в Монреале — 6:2, 7:6 (9:7).

Матч длился 1 час 48 минут. 27-летняя японка подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 9).

В финале Осака сыграет против Виктории Мбоко из Канады.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Наоми Осака (Япония) — Клара Таусон (Дания, 16) — 6:2, 7:6 (9:7)