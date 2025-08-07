Теннис
7 августа, 06:08

Осака выиграла у Таусона и вышла в финал турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
Наоми Осака.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Японская теннисистка Наоми Осака переиграла датчанку Клару Таусон в полуфинале турнира в Монреале — 6:2, 7:6 (9:7).

Матч длился 1 час 48 минут. 27-летняя японка подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 9).

В финале Осака сыграет против Виктории Мбоко из Канады.

Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал

Наоми Осака (Япония) — Клара Таусон (Дания, 16) — 6:2, 7:6 (9:7)

Источник: Сетка турнира в Монреале
    • Захарова не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати

    Мбоко поблагодарила болельщиков после победы над Рыбакиной

