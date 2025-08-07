Осака выиграла у Таусона и вышла в финал турнира в Монреале
Японская теннисистка Наоми Осака переиграла датчанку Клару Таусон в полуфинале турнира в Монреале — 6:2, 7:6 (9:7).
Матч длился 1 час 48 минут. 27-летняя японка подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 9).
В финале Осака сыграет против Виктории Мбоко из Канады.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Наоми Осака (Япония) — Клара Таусон (Дания, 16) — 6:2, 7:6 (9:7)
Источник: Сетка турнира в Монреале
