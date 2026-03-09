Соболенко сыграет с Осакой в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Наоми Осака победила колумбийку Камилу Осорио в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:1, 3:6, 6:1.

28-летняя Осака (16-й номер мирового рейтинга) выполнила 9 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее 24-летней соперницы (61-я ракетка мира) 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Осаки станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония, 16) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:1, 3:6, 6:1

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