Осака переиграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла у украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Монреале — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 9 минут. 27-летняя японка подала 1 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).

Следующей соперницей Осаки будет датчанка Клара Таусон.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 6:2, 6:2