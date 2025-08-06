Осака переиграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Монреале
Японская теннисистка Наоми Осака выиграла у украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале турнира в Монреале — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 9 минут. 27-летняя японка подала 1 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 5).
Следующей соперницей Осаки будет датчанка Клара Таусон.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Наоми Осака (Япония) — Элина Свитолина (Украина, 10) — 6:2, 6:2
Источник: Сетка турнира в Монреале
