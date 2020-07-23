Надежда Петрова: «Возможно, русский менталитет, но поддержки от мамы я не чувствовала совсем»

Экс-третья ракетка мира, россиянка Надежда Петрова рассказала о влиянии мамы на свою карьеру. Надежда Ильина — бронзовый призер Олимпийских игр-1976 в эстафете 4x400 метров.

— Мама была очень талантливой спортсменкой, — приводит слова Петровой gotennis со ссылкой на WTA Tour. — Участвовала в паре Олимпиад и брала бронзу в Монреале. Я хотела пойти по ее стопам в легкой атлетике, но родители влюбились в теннис, так что я выбрала его. Успех пришел сразу, потому что я была координированной. Быстро научилась играть и начала получать удовольствие.

Мама ездила со мной на все турниры до 21 года. Она была жестким тренером и много от меня требовала. Каждый матч считался очень важным, я видела, что ей всегда мало. После поражений чувствовала себя маленькой, потому что знала: даже если она не рядом, она видит мою игру и скоро выскажет то, что мне не хочется слышать. Мне постоянно приходилось искать оправдания.

Возможно, это русский менталитет, но поддержки от мамы я не чувствовала совсем. Она только и говорила: «Ты плохо играешь, недостаточно стараешься, нужно лучше». Это жесткая любовь, которая создавала дополнительное давление.

Всегда хотела быть такой же успешной, как мама: сыграть на Олимпиаде, взять медаль. Чтобы мои фотографии тоже попадали в журналы.

Мы взяли бронзу на Олимпиаде в паре, мама это видела. Она гордилась медалью, но все равно сказала, что в следующий раз нужно выступить лучше. А на следующий год она умерла. Из-за этого я решила завершить карьеру до Игр в Рио.