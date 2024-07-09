Петрова рассказала о конфликте с Шараповой

Бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Петрова рассказала о конфликте с Марией Шараповой.

«В начале ее спортивного пути произошел инцидент с моим тренером и ее командой. С тех пор у нас с Марией были натянутые отношения на протяжении всей карьеры. Я думаю, что мы обе не особо старались разрешить сложившуюся ситуацию», — цитирует Metaratings.ru Петрову.

Во время матча Петровой с Шараповой в США. Отец и тренер Шараповой, которые находились на трибунах, некорректно вели себя по отношению к Петровой по ходу матча. После игры тренер Петровой высказал свое недовольство и получил дисквалификацию на несколько турниров.