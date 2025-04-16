Панова в паре со Столлар вышла во второй круг парного турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Александра Панова и представительница Венгрии Фанни Столлар с победы стартовали на турнире в Штутгарте в парном разряде.
В матче первого круга спортсменки обыграли украинку Надежду Киченок и китаянку Сюй Ифань со счетом 4:6, 6:1, 10:5. Встреча длилась 1 час 12 минут.
Следующими соперницами Пановой и Столлар станут канадка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) — 4:6, 6:1, 10:5
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