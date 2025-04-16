Панова в паре со Столлар вышла во второй круг парного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Венгрии Фанни Столлар с победы стартовали на турнире в Штутгарте в парном разряде.

В матче первого круга спортсменки обыграли украинку Надежду Киченок и китаянку Сюй Ифань со счетом 4:6, 6:1, 10:5. Встреча длилась 1 час 12 минут.

Следующими соперницами Пановой и Столлар станут канадка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) — 4:6, 6:1, 10:5