Надаль рассказал, что почти восстановился после лечения ступни

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как чувствует себя после процедур на ступне.

«Я уже могу нормально ходить. Это главное. При пробуждении больше нет той боли, которую я испытывал последние полтора года, так что я очень рад.

Мне в целом лучше. За последние две недели не было ни одного из этих ужасных дней, когда я вообще не могу двигаться. Конечно, бывают дни получше, бывают похуже», — рассказал Надаль Tennis Majors.

Во время «Ролан Гаррос» — 2022 у теннисиста обострилась старая травма стопы. 36-летний спортсмен недавно возобновил тренировки после прохождения в Барселоне лечения радиоволнами.