Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:53

Надаль рассказал, что почти восстановился после лечения ступни

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как чувствует себя после процедур на ступне.

«Я уже могу нормально ходить. Это главное. При пробуждении больше нет той боли, которую я испытывал последние полтора года, так что я очень рад.

Мне в целом лучше. За последние две недели не было ни одного из этих ужасных дней, когда я вообще не могу двигаться. Конечно, бывают дни получше, бывают похуже», — рассказал Надаль Tennis Majors.

Во время «Ролан Гаррос» — 2022 у теннисиста обострилась старая травма стопы. 36-летний спортсмен недавно возобновил тренировки после прохождения в Барселоне лечения радиоволнами.

Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Даже Кокорин хочет купить себе клуб. Что такое медиафутбол, который задвигает на второй план «Спартак» с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероника Кудерметова поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге WTA
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости