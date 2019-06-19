На старте турнира в Бирмингеме Винус Уильямс обыграла Соснович и сыграет с Ван Цян

В первом раунде турнира в Бирмингеме Винус Уильямс сломила сопротивление белоруски Александры Соснович – 6:3, 6:4.

Во втором раунде она сразится с китаянкой Ван Цян, которая оказалась сильнее американки Лорен Дэвис – 6:3, 6:2

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США, WC) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:3, 6:4

Ван Цян (Китай, 6) – Лорен Дэвис (США, Q) – 6:3, 6:2