На старте турнира в Бирмингеме Винус Уильямс обыграла Соснович и сыграет с Ван Цян

В первом раунде турнира в Бирмингеме Винус Уильямс сломила сопротивление белоруски Александры Соснович – 6:3, 6:4.
Во втором раунде она сразится с китаянкой Ван Цян, которая оказалась сильнее американки Лорен Дэвис – 6:3, 6:2
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Винус Уильямс (США, WC) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:3, 6:4
Ван Цян (Китай, 6) – Лорен Дэвис (США, Q) – 6:3, 6:2
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