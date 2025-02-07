Мыскина полагает, что Мирра Андреева войдет в топ-10 рейтинга в этом или следующем году

Победительница «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина поделилась мыслями о перспективах российской теннисистки Мирры Андреевой.

«У Мирры далекоидущие планы, форсировать не стоит. Безусловно, когда молодая девушка выходит и обыгрывает, все хотят от нее трофея. С одной стороны, это нормально, но, с другой стороны, она еще молодая. Организм должен крепнуть силой духа, морально и физически. Уверена, что у Мирры все впереди», — цитирует Мыскину Metaratings.ru.

Также бывшая вторая ракетка мира ответила, попадет ли Андреева в топ-10 в этом году.

«Может быть, но я не люблю прогнозировать. Не люблю, когда у спортсмена случается ранний взлет, лучше наоборот, когда долгая карьера. Все должно развиваться планомерно. Андреева ворвется в топ. Если не в этом году в топ-10, то в следующем году будут все шансы», — добавила она.

На данный момент 17-летняя Андреева занимает 15-е место в мировом рейтинге. Она является полуфиналисткой двух турниров «Большого шлема» и победительницей двух турниров WTA. Также в 2024 году Андреева стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже.