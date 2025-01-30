Потапова сыграет с Муховой в четвертьфинале турнира в Линце
Чешка Каролина Мухова победила испанку Сару Соррибес Тормо во втором круге турнира в Линце — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 27 минут. 19-я ракетка мира реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Мухова сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Мухова (Чехия, 1, WC) — Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) — 6:2, 6:3
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