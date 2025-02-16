Мухова и Вондроушова вышли во второй круг «тысячника» в Дубае
Чешки Каролина Мухова и Маркета Вондроушова пробились во второй круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.
Мухова победила нидерландку Сюзан Ламенс в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Вондроушова обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:2, 6:2.
Мухова в следующем матче сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Эмма Радукану (Великобритания, WC), Вондроушова встретится с лучшей в матче Элина Аванесян (Армения) — Мирра Андреева (Россия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия, 14) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:2
Белинда Бенчич (Швейцария) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:0, 6:2
Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 7:5
Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 7:6 (7:5)