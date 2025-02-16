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16 февраля 2025, 17:45

Мухова и Вондроушова вышли во второй круг «тысячника» в Дубае

Руслан Минаев

Чешки Каролина Мухова и Маркета Вондроушова пробились во второй круг турнира серии WTA 1000 в Дубае.

Мухова победила нидерландку Сюзан Ламенс в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Вондроушова обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:2, 6:2.

Мухова в следующем матче сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Эмма Радукану (Великобритания, WC), Вондроушова встретится с лучшей в матче Элина Аванесян (Армения) — Мирра Андреева (Россия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия, 14) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:2

Белинда Бенчич (Швейцария) — Аои Ито (Япония, Q) — 6:0, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 7:5

Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 7:6 (7:5)

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Теннис
Каролин Гарсия
Каролина Мухова
Маркета Вондроушова
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