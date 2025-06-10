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10 июня 2025, 17:36

Мухова вышла во второй круг турнира в Лондоне

Руслан Минаев

Чешка Каролина Мухова пробилась во второй круг турнира серии WTA 500 в Лондоне.

В первом круге шестая «сеяная» победила австралийку Мэддисон Инглис — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 31 минуту.

Следующей соперницей Муховой станет Татьяна Мария (Германия, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия, 6) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4

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Теннис
Каролина Мухова
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