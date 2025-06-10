Мухова вышла во второй круг турнира в Лондоне

Чешка Каролина Мухова пробилась во второй круг турнира серии WTA 500 в Лондоне. В первом круге шестая «сеяная» победила австралийку Мэддисон Инглис — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 31 минуту. Следующей соперницей Муховой станет Татьяна Мария (Германия, Q). Лондон (Великобритания) Турнир WTA The HSBC Championships Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Каролина Мухова (Чехия, 6) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 Кэти Бултер (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4