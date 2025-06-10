Мухова вышла во второй круг турнира в Лондоне
Чешка Каролина Мухова пробилась во второй круг турнира серии WTA 500 в Лондоне.
В первом круге шестая «сеяная» победила австралийку Мэддисон Инглис — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Матч длился 2 часа 31 минуту.
Следующей соперницей Муховой станет Татьяна Мария (Германия, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир WTA The HSBC Championships
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Мухова (Чехия, 6) — Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Кэти Бултер (Великобритания) — Айла Томлянович (Австралия, Q) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:4
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