Мугуруса вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Серены Уильямс

Испанская теннисистка Габриэла Мугуруса в третьем круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе обыграла Серену Уильямс. Первый сет испанка выиграла со счетом 6:3, а во втором американка отказалась от продолжения борьбы.

Также в следующий раунд вышли голландка Кики Бертенс, китаянка Ван Цян и румынка Симона Халеп.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Габриэла Мугуруса (Испания) - Серена Уильямс (США) - 6:3, 1:0, отказ 2-го игрока

Кики Бертенс (Голландия) - Йоана Конта (Великобритания) - 7:6 (12:10), 6:4

Ван Цян (Китай, 18) - Элисе Мертенс (Бельгия, 16) - 7:6, 6:7, 6:3

Симона Халеп (Румыния, 2) - Катерина Козлова (Украина, Q) - 7:6, 7:5