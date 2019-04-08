02:20 | Теннис — WTA

Мугуруса выиграла турнир в Монтеррее, Азаренко не смогла доиграть финал

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Победительницей турнира WTA в Монтеррее (Мексика) стала испанка Гарбинье Мугуруса. Ее соперница Виктория Азаренко из Белоруссии не сумела завершить матч из-за травмы.

Когда Мугуруса вела со счетом 6:1, 3:1, Азаренко была вынуждена досрочно прекратить борьбу в связи с повреждением ноги. К этому времени соперницы провели на корте 66 минут.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) – 6:1, 3:1, отказ второго игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/monterrey/2019/11/1/

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