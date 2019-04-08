Мугуруса выиграла турнир в Монтеррее, Азаренко не смогла доиграть финал

Победительницей турнира WTA в Монтеррее (Мексика) стала испанка Гарбинье Мугуруса. Ее соперница Виктория Азаренко из Белоруссии не сумела завершить матч из-за травмы.
Когда Мугуруса вела со счетом 6:1, 3:1, Азаренко была вынуждена досрочно прекратить борьбу в связи с повреждением ноги. К этому времени соперницы провели на корте 66 минут.
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) – Виктория Азаренко (Белоруссия, 5) – 6:1, 3:1, отказ второго игрока
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