Мугуруса выиграла турнир в Дубае

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала чемпионкой турнира в Дубае, обыграв в финале Барбору Крейчикову (7:6, 6:3).

Испанка выиграла первый титул с весны-2019 и восьмой в целом. Она одержала 18-ю победу в этом сезоне — она лидер тура по этому показателю.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:3