Мугуруса выиграла турнир в Дубае
21:11
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала чемпионкой турнира в Дубае, обыграв в финале Барбору Крейчикову (7:6, 6:3).
Испанка выиграла первый титул с весны-2019 и восьмой в целом. Она одержала 18-ю победу в этом сезоне — она лидер тура по этому показателю.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:3
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