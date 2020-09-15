Мугуруса обыграла Стивенс и вышла во второй раунд турнира в Риме
22:40
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Слоан Стивенс (6:3, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Риме (Италия).
Матч продолжался один час и 21 минуту. Следующей соперницей испанки станет еще одна представительница США Кори Гауфф.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:3