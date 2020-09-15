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Мугуруса обыграла Стивенс и вышла во второй раунд турнира в Риме

22:40
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла американку Слоан Стивенс (6:3, 6:3) в матче первого раунда турнира WTA в Риме (Италия).

Матч продолжался один час и 21 минуту. Следующей соперницей испанки станет еще одна представительница США Кори Гауфф.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:3

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