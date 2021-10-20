Мугуруса обыграла Мартинцову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в 1/8 финала Кубка Кремля обыграла Терезу Мартинцову из Чехии (6:4, 4:6, 6:3).

Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. Испанка сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира Мугуруса встретится с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Андреа Петкович (Германия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 4:6, 6:3