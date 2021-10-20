Мугуруса обыграла Мартинцову и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
13:59
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в 1/8 финала Кубка Кремля обыграла Терезу Мартинцову из Чехии (6:4, 4:6, 6:3).
Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты. Испанка сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 7 из 18 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Мугуруса встретится с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Андреа Петкович (Германия).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 2) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 4:6, 6:3
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