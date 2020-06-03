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«Можно войти в историю». Касаткина готова к игре без зрителей

16:18
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась отношением к матчам без зрителей. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса до середины июля.

— Энергия будет совсем другой, — цитирует Касаткину Tennis Majors.? — Особенно на турнирах «Большого шлема». — Но не это главное. Главное — играть, так что вариант с пустыми трибунами кажется нормальным.

Хочется уже на соревнования, будут там зрители или нет. Но можно войти в историю, если победишь. Такие титулы точно запомнятся. Если в Париже все сработает, там точно будут зрители.

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