«Можно войти в историю». Касаткина готова к игре без зрителей

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась отношением к матчам без зрителей. Сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса до середины июля.

— Энергия будет совсем другой, — цитирует Касаткину Tennis Majors.? — Особенно на турнирах «Большого шлема». — Но не это главное. Главное — играть, так что вариант с пустыми трибунами кажется нормальным.

Хочется уже на соревнования, будут там зрители или нет. Но можно войти в историю, если победишь. Такие титулы точно запомнятся. Если в Париже все сработает, там точно будут зрители.