Калинская встретится с Утидзимой во втором круге турнира в Майами
Японская теннисистка Моюка Утидзима выиграла у голландки Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Майами — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 42 минуты. 23-летняя японка сделала 7 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).
Следующей соперницей Утидзимы будет россиянка Анна Калинская.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Моюка Утидзима (Япония) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:4, 6:3
Александра Эала (Филиппины, WC) — Кэти Волынец (США) — 6:3, 7:6 (7:3)
Пейтон Стирнс (США) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:2
Юлия Грабер (Австрия) — Тайра Катерина Грант (США, WC) — 6:4, 6:4