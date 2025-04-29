Александрова потерпела поражение от Утидзимы в четвертом круге «тысячника» в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире в Мадриде.
В матче четвертого круга 22-я ракетка мира уступила японке Моюке Утидзиме, занимающей 56-е место в рейтинге WTA — 4:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
За игру Александрова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Утидзима встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Моюка Утидзима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)
