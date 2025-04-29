Теннис
29 апреля, 19:21

Александрова потерпела поражение от Утидзимы в четвертом круге «тысячника» в Мадриде

Алина Савинова
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире в Мадриде.

В матче четвертого круга 22-я ракетка мира уступила японке Моюке Утидзиме, занимающей 56-е место в рейтинге WTA — 4:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

За игру Александрова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Утидзима встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Моюка Утидзима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
Екатерина Александрова
  • Mark Kaminer

    всё верно..только 1 поправка..соссияне

    30.04.2025

  • TORO

    Ну да, офигенная логика) Там, вон, Севастова Остапенко обыграла, а потом Шнайдер влетела с двумя "баранками") Шансы есть всегда. Тем более, если играешь не с игроком из топ-10, которые не отличаются стабильностью.

    29.04.2025

  • _Mike N_

    Ожидалось - японка выбила Пегулу на одном дыхании, так что у Александровой шансов не было !

    29.04.2025

  • Mark Kaminer

    прихлопнут оставшихся узких

    29.04.2025

  • Москва-Воронеж

    Наступил день, когда посыпались россияне, как горох. Беспроссветность и в будущем неизбежна.

    29.04.2025

  • vernon s

    Александровой в такой игре нужно было просто попадать в корт на ту сторону и всё. Японка даже не вспотела. И потом, у неё такой вид был, будто все родственники в один день умерли.

    29.04.2025

  • belaruss

    Чтобы скрасить этот не очень удачный день теперь только нужно надеяться на фанатку Спартака

    29.04.2025

  • hant64

    Даже Андреев ещё не излечил Александрову от её извечной болезни, которая называется " разваливаюсь на ровном месте". Но прогресс есть, и это радует.

    29.04.2025

  • hant64

    Весь матч выдержал? Я не такой стойкий).

    29.04.2025

  • hant64

    "Молодец", Катя, что сказать ещё? В первом сете забыла выйти на корт вообще, я до 4:1 досмотрел, выдержал кое как, но дальше решил мазохизмом не заниматься. И решение оказалось правильным. По тому, что видел, тактика японки была простая - дай мяч Александровой, а она найдёт способ его в аут запулить. Но тактика работала)).

    29.04.2025

  • Николай Шибаев

    Проиграла Александрова через свои ошиби,а японка их ждала,весь матч в ошибках проигравшей!

    29.04.2025

