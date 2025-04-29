Александрова потерпела поражение от Утидзимы в четвертом круге «тысячника» в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире в Мадриде.

В матче четвертого круга 22-я ракетка мира уступила японке Моюке Утидзиме, занимающей 56-е место в рейтинге WTA — 4:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

За игру Александрова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале «тысячника» в Мадриде Утидзима встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Моюка Утидзима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 6:4, 7:6 (7:5)