13 августа, 03:09

Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» Селеш 3 года борется с редким заболеванием

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывшая югославская теннисистка Моника Селеш рассказала, как впервые заметила симптомы миастении гравис, нервно-мышечного аутоиммунного заболевания, которое было диагностировано три года назад.

«Я играла с детьми или родственниками и вдруг пропустила мяч. Я думала: «Да, вижу два мяча». Это, конечно, симптомы, которые нельзя игнорировать. И для меня именно тогда все и началось. Мне потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему осознать это и открыто об этом говорить, потому что это непросто. Это сильно влияет на мою повседневную жизнь.

Когда мне поставили диагноз, я подумала: «Что?!». Не могу не подчеркнуть, что мне хотелось, чтобы кто-то вроде меня высказался об этом. Сейчас я говорю детям, которых воспитываю: «Нужно постоянно приспосабливаться». Именно этим я сейчас и занимаюсь», — приводит AP слова Селеш.

51-летняя Селеш, которая выиграла за карьеру девять титулов «Большого шлема», впервые публично обсудила свою болезнь, чтобы повысить осведомленность о миастении.

Моника Селеш после нападения фаната.Югославская спортсменка Моника Селеш была лучшей теннисисткой планеты, но ее сломало нападение фаната с ножом
Теннис
