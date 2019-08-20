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«Мое сердце с тобой, Аманда». Шарапова поддержала Анисимову, которая пропустит US Open из-за смерти отца

15:45
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Российская фигуристка Мария Шарапова поддержала в Twitter 17-летнюю Аманду Анисимову, которая из-за смерти отца пропустит US Open.

— Мое сердце с тобой, Аманда, — написала Шарапова.

Константин Анисимов, ранее был тренером 17-летней теннисистки был найден мертвым в понедельник. Семья пока никак не прокомментировала случившееся. Анисимова является самым молодым игроком в топ-100 рейтинга WTA и занимает 24-е место.

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