Французская теннисистка Кристина Младенович прокомментировала поражение от россиянки Варвары Грачевой (6:1, 6:7 (2:7), 0:6) во втором раунде US Open.

— Это определенно самое болезненное поражение в моей карьере, — приводит AP слова Младенович. — Моя соперница играла смело и атаковала. При счете 5:2 во втором сете я почувствовала, что уже начинаю разваливаться. У меня не осталось никаких сил, я опустошена как морально, так и физически.

В третьем раунде US Open Варвара Грачева встретится с Петрой Мартич.