Младенович вышла во второй круг турнира в Ноттингеме

Француженка Кристина Младенович обыграла Магдалену Фрех из Польши в первом круге турнира в Ноттингеме. Также во второй круг вышли Сара Соррибес Тормо, Ивана Йорович, Астра Шарма, Дженнифер Брэди, Татьяна Мария и Майя Люмсден.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция, 8) - Магдалена Фрех (Польша, Q) - 7:5, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания) - Шелби Роджерс (США) - 6:4, 5:7, 7:6 (7:4)

Ивана Йорович (Сербия) - Эллен Перез (Австралия, Q) - 6:3, 6:4

Астра Шарма (Австралия) - Магдалена Рыбарикова (Словакия) - 6:1 отказ 2-го игрока

Дженнифер Брэди (США) - Чжан Шуай (Китай, 7) - 7:5, 6:3

Татьяна Мария (Германия, 9) - Моника Никулеску (Румыния) - 6:1, 3:6, 7:6 (7:3)

Майя Люмсден (Великобритания, WC) - Тара Мур (Великобритания, Q) - 6:3, 7:6 (7:3)