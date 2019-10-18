Француженка Кристина Младенович вышла в полуфинал «Кубка Кремля», обыграв голландку Кики Бертенс — 6:4, 2:6, 6:1.

За выход в финал Младенович поборется с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристина Младенович (Франция) — Кики Бертенс (Голландия, 2) — 6:4, 2:6, 6:1