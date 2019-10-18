Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Младенович вышла в полуфинал «Кубка Кремля»

14:27

Француженка Кристина Младенович вышла в полуфинал «Кубка Кремля», обыграв голландку Кики Бертенс — 6:4, 2:6, 6:1.

За выход в финал Младенович поборется с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия)  — Белинда Бенчич (Швейцария).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристина Младенович (Франция) — Кики Бертенс (Голландия, 2) — 6:4, 2:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир