Младенович вышла в полуфинал «Кубка Кремля»
14:27
Француженка Кристина Младенович вышла в полуфинал «Кубка Кремля», обыграв голландку Кики Бертенс — 6:4, 2:6, 6:1.
За выход в финал Младенович поборется с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кристина Младенович (Франция) — Кики Бертенс (Голландия, 2) — 6:4, 2:6, 6:1
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