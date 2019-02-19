Младенович обыграла Осаку на турнире в Дубае

Француженка Кристина Младенович победила японскую теннисистку Наоми Осаку во второгом круге турнира WTA в Дубае - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В матче третьего круга Младленович встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Младенович (Франция) - Наоми Осака (Япония, 1) - 6:3, 6:3
В другом матче представительница Белоруссии Арина Соболенко обыграла сербскую теннисистку Ивану Йорович - 6:4, 6:0. В третьем круге она встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 8) - Ивана Йорович (Сербия, Q) - 6:4, 6:0
Немка Ангелик Кербер обыграла представительницу Словении Далилу Якупович - 7:6 (7:4), 6:3. За выход в четвертьфинал она сразится с китаянкой Се Шувэй.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелик Кербер (Германия, 5) - Далила Якупович (Словения, LL) - 7:6 (7:4), 6:3