Младенович не смогла пробиться во второй круг турнира в Осаке

Француженка Кристина Младенович уступила японке Мисаки Дои в первом круге турнира WTA в Осаке — 6:1, 6:2.

В других встречах хорватка Донна Векич уступила француженке Каролин Гарсии — 7:5, 6:2, а а представительница Казахстана Юлия Путинцева — польке Катаржине Каве.

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мисаки Дои (Япония, WC) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:2

Донна Векич (Хорватия) — Каролин Гарсия

Мисаки Дои (Япония, WC) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:2