Француженка Кристина Младенович во втором круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) обыграла соотечественницу Каролин Гарсию — 7:5, 6:2. Также в четвертьфинал вышли американка София Кенин и хорватка Петра Мартич.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 934 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 7:5, 6:2

София Кенин (США, 6) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 7) — Фиона Ферро (Франция) — 3:6, 6:1, 6:2