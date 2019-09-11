Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Младенович, Кенин и Мартич — в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу

17:34
Теги:

Француженка Кристина Младенович во втором круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) обыграла соотечественницу Каролин Гарсию — 7:5, 6:2. Также в четвертьфинал вышли американка София Кенин и хорватка Петра Мартич.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 934 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 7:5, 6:2

София Кенин (США, 6) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 7) — Фиона Ферро (Франция) — 3:6, 6:1, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир