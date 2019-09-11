Младенович, Кенин и Мартич — в 1/4 финала турнира в Чжэнчжоу
17:34
Француженка Кристина Младенович во втором круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) обыграла соотечественницу Каролин Гарсию — 7:5, 6:2. Также в четвертьфинал вышли американка София Кенин и хорватка Петра Мартич.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 934 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кристина Младенович (Франция) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 7:5, 6:2
София Кенин (США, 6) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:2
Петра Мартич (Хорватия, 7) — Фиона Ферро (Франция) — 3:6, 6:1, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...