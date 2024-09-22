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Самсонова в паре с американкой стала победительницей турнира в Сеуле

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Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар стали победительницами парного турнира в Сеуле.

В финале соревнований им противостоял японо-китайский дуэт Мию Като — Шуай Чжан. Встреча продолжилась 51 минуту и завершилась со счетом 6:1, 6:0.

Самсонова и Меличар трижды подали навылет, совершили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. У Като и Чжан ни одного эйса, одна двойная и один реализованный брейк.

Самсонова завоевала второй титул в парном разряде. Для Меличар это 15-я победа.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Мию Като/Чжан Шуай (Япония/Китай, 3) — 6:1, 6:0

Теннис
Людмила Самсонова
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