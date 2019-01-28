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Мишина и Шалимова победили австралиек в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянки Дарья Мишина и Екатерина Шалимова пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Обладательницы wild card взяли верх над австралийками Моник Адамчак и Джессикой Мур.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Дарья Мишина/Екатерина Шалимова (Россия, WC) - Моник Адамчак/Джессика Мур (Австралия) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/12/

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