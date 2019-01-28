Мишина и Шалимова победили австралиек в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Дарья Мишина и Екатерина Шалимова пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Обладательницы wild card взяли верх над австралийками Моник Адамчак и Джессикой Мур.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Дарья Мишина/Екатерина Шалимова (Россия, WC) - Моник Адамчак/Джессика Мур (Австралия) - 6:2, 6:4
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/12/
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