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23 февраля 2025, 18:15

Мирра Андреева заработала 600 тысяч долларов за победу в «тысячнике» в Дубае

Руслан Минаев
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Мирра Андреева заработала 600 тысяч долларов за победу в финале турнира серии WTA 1000 в Дубае, сообщает Tennis 365.

В матче за трофей 17-летняя россиянка победила датчанку Клару Таусон (7:6 (7:1), 6:1). Она стала самой молодой победительницей «тысячника».

Сумма призовых за победу на турнире в ОАЭ равна примерно 53 миллионам рублей.

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Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

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Теннис
Мирра Андреева
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