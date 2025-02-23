Мирра Андреева заработала 600 тысяч долларов за победу в «тысячнике» в Дубае

Мирра Андреева заработала 600 тысяч долларов за победу в финале турнира серии WTA 1000 в Дубае, сообщает Tennis 365.

В матче за трофей 17-летняя россиянка победила датчанку Клару Таусон (7:6 (7:1), 6:1). Она стала самой молодой победительницей «тысячника».

Сумма призовых за победу на турнире в ОАЭ равна примерно 53 миллионам рублей.

Для Андреевой это второй титул в карьере и первый на турнире уровня WTA 1000. Благодаря победе в «тысячнике» Мирра поднимется на 9-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.