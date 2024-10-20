Мирра Андреева заплакала после поражения от Касаткиной в финале турнира в Нинбо

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слез после поражения от соотечественницы Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай).

17-летняя Андреева уступила в трех сетах — 0:6, 6:4, 4:6. Во время церемонии награждения Мирра заплакала, после чего ее обняла и поддержала Касаткина.

Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере в одиночном разряде. На счету Андреевой два выхода в финалы и первое поражение в решающем матче.