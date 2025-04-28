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Мирра Андреева — Юлия Стародубцева: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Мадриде

Мирра Андреева и Юлия Стародубцева сыграют в четвертом круге турнира в Мадриде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой в четвертом круге турнира WTA в Мадриде (Испания) в понедельник, 28 апреля. Матч начнется не раньше 12.00 по московскому времени.

Мирра Андреева — Юлия Стародубцева: трансляция матча турнира WTA в Мадриде в прямом эфире (видео)

Узнать результат игры Мирра Андреева — Юлия Стародубцева можно в теннисном матч-центре и разделе WTA сайта «СЭ».

Права на показ турниров WTA официально в России не реализованы. Трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

17-летняя Мирра Андреева — седьмая ракетка мира, на предыдущей стадии россиянка обыграла полячку Магдалену Френх (7:5, 6:3). 25-летняя Стародубцева занимает 99-е место в мировом рейтинге, в матче третьего круга Юлия выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (6:2, 6:7, 6:0).

Теннис
Мирра Андреева
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