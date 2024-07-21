Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Яссах

Российская теннисистка Мирра Андреева победила немку Нома Ноа Акуге в первом круге турнира в Яссах (Румыния) — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Андреева сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Акуге ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Другая россиянка Анастасия Тихонова в первом матче уступила румынке Елене-Габриэле Русе — 3:6, 7:5, 1:6.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 1) — Нома Ноа Акуге (Германия) — 6:1, 6:2

Елена-Габриэла Русе (Румыния, WC) — Анастасия Тихонова (Россия) — 6:3, 5:7, 6:1

Марина Бассольс Рибера (Испания) — Ирина Мария Бара (Румыния, WC) — 6:2, 6:3