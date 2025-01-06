Мирра Андреева впервые вошла в топ-15 рейтинга WTA, Кудерметова поднялась на 50 позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг одиночного разряда.

Новую версию рейтинга 6 января опубликовали на сайте WTA.

17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вошла в топ-15 рейтинга, поднявшись с 16-й на 15-ю позицию. Еще одна россиянка Полина Кудерметова поднялась на 50 строчек — со 107-й на 57-ю.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая девятое место. Также в топ-15 входят Диана Шнайдер (13-я позиция) и Анна Калинская (14).

Лидерство в рейтинге с 9656 очками сохраняет белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает полька Ига Свентек. Тройку замыкает американка Коко Гауфф.

Обновленная версия рейтинга WTA от 6 января:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 8120

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5399

5 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325

6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4821

7 (7). Джессика Пегула (США) — 4671

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3551

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214...

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2895

14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2721

15 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2665...

26 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1885

27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848

28 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807...

35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1434...

57 (107) Полина Кудерметова (Россия) — 1036...

62 (60). Камилла Рахимова (Россия) — 987...

75 (77). Анна Блинкова (Россия) — 898...

77 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...

86 (83). Эрика Андреева (Россия) — 838