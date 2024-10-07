Мирра Андреева впервые попала в топ-20 рейтинга WTA

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Лидером все еще остается Ига Свентек из Польши, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке — американка Джессика Пегула.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая идет на 11-м месте. Анна Калинская поднялась на 13-ю строчку, что является лучшим показателем спортсменки в карьере.

16-е место занимает Диана Шнайдер, Мирра Андреева поднялась на 19-ю строчку и впервые в карьере попала в топ-20 теннисисток мира.

Рейтинг WTA, 7 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9785 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945

4 (6). Кори Гауфф (США) — 5593

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5481

6 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5293

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4300

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3177

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161...

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3075...

13 (14). Анна Калинская (Россия) — 2825

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2641...

19 (22). Мирра Андреева (Россия) — 2218...

23 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2080...

26 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1856...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1693...

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1427

63 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 983...

66 (71). Камилла Рахимова (Россия) — 925

70 (67). Эрика Андреева (Россия) — 913...

84 (78). Анна Блинкова (Россия) — 825.