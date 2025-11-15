Мирра Андреева вошла в топ-10 среди теннисисток по призовым за 2025 год

Российская теннисистка Мирра Андреева попала в топ-10 по заработанным призовым в 2025 году.

18-летняя спортсменка заработала около 4,7 миллиона долларов. В топ-20 попали еще три россиянки: 11-й стала Вероника Кудерметова (2,8 миллиона), 12-й — Екатерина Александрова (2,6), а 18-й — Диана Шнайдер (2,1).

В топ-3 рейтинга по призовым вошли белоруска Арина Соболенко (15), полька Ига Свентек (10) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (8,4).