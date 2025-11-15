Теннис
Сегодня, 14:07

Мирра Андреева вошла в топ-10 среди теннисисток по призовым за 2025 год

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева попала в топ-10 по заработанным призовым в 2025 году.

18-летняя спортсменка заработала около 4,7 миллиона долларов. В топ-20 попали еще три россиянки: 11-й стала Вероника Кудерметова (2,8 миллиона), 12-й — Екатерина Александрова (2,6), а 18-й — Диана Шнайдер (2,1).

В топ-3 рейтинга по призовым вошли белоруска Арина Соболенко (15), полька Ига Свентек (10) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (8,4).

  • Skorz.

    Не могу говорить за всех спорсменов , но и у Шараповой был такой период. Когда она стала зарабатывать больше и еще больше , начались спады в игре . Видимо деньги , вернее их сопутствующие моменты : фотосессии , мероприятия , интервью модным журналам и т.д. сиали отнимать много времени . А так , конечно это успех , в том числе и финансовый !

    15.11.2025

  • hant64

    Мирра столько зелени заработала, а мама жадина, до сих пор обещаную собачку ей не купила.:rage: Наверное, денег нет лишних)).

    15.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Конечно Лев Кассиль несколько не добрал. Но всё равно, год был удачный, рекламодатели повелись после двух побед подряд на тысячниках, да ещё типа в 17 лет, ну и ролекс попался на эту приманку вместе с испанской косметологической фирмой по борьбе с прыщами. Конечно сейчас приходится объясняться с заказчиками, но главное сделано.

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Или лучше остановиться на личных , иначе может быть швахт !

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Ждем успехов в том году ! Уверен что пару заменишь !

    15.11.2025

