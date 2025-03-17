Мирра Андреева — о финале в Индиан-Уэллсе: «Поставлю этот матч в топ-3 лучших в карьере»

Россиянка Мирра Андреева оценила победу над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

«Я бы, наверное, этот матч поставила в топ-3 лучших, которые я играла в своей карьере. Я считаю, что я очень неплохо справилась с нервами, с тем, что она [Соболенко] была фаворитом, с ожиданиями. Не знаю, как это получилось, но я старалась бегать, как кролик, за каждым мячом, возвращать все в корт и ждать удобного мяча, чтобы завершить», — сказала Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше!».

17-летняя россиянка провела за карьеру 165 матчей и выиграла 128 из них. Андреева поднялась на шестое место обновленного рейтинга WTA.