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22 марта, 22:28

Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного турнира в Майами

Руслан Минаев

Россиянка Мирра Андреева и канадка Виктория Мбоко вышли во второй круг парного турнира в Майами.

В первом круге дуэт обыграл пару Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 8) — 7:6 (9:7), 6:3. Матч длился 1 час 29 минут.

Андреева и Мбоко сыграют с победительницами матча Сторм Хантер/Джессика Пегула (Австралия/США) — Энн Ли/Магда Линетт (США/Польша).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мирра Андреева/Виктория Мбоко (Россия/Канада) — Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 8) — 7:6 (9:7), 6:3

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Мирра Андреева
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