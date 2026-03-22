Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного турнира в Майами
Россиянка Мирра Андреева и канадка Виктория Мбоко вышли во второй круг парного турнира в Майами.
В первом круге дуэт обыграл пару Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 8) — 7:6 (9:7), 6:3. Матч длился 1 час 29 минут.
Андреева и Мбоко сыграют с победительницами матча Сторм Хантер/Джессика Пегула (Австралия/США) — Энн Ли/Магда Линетт (США/Польша).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Мирра Андреева/Виктория Мбоко (Россия/Канада) — Эллен Перес/Деми Схурс (Австралия/Нидерланды, 8) — 7:6 (9:7), 6:3
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